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Red Wings получила разрешение на полеты из Екатеринбурга в Иорданию

Екатеринбуржцы смогут отправится в иорданский курорт Акаба.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты из Екатеринбурга в Иорданию. Уральцы смогут улететь на курорт в Акабу, если рейсы будут запущены. Соответствующий приказ был опубликован Росавиацией.

Авиакомпания сможет осуществлять по пять рейсов в неделю из Екатеринбурга в Акабу. Помимо этого, самолеты авиакомпании также будут семь раз в неделю летать из Москвы.

Ранее стало известно, что Red Wings запустила прямые перелеты между Екатеринбургом и Астраханью. Рейсы будут осуществляться с 9 июля по 24 октября 2024 года. Время в пути будет составлять три часа.

— Полеты по маршруту будут проходить дважды в неделю, по вторникам и четвергам, на комфортабельном современном российском лайнере SSJ-100, — заявили в компании.