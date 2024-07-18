Авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты из Екатеринбурга в Иорданию. Уральцы смогут улететь на курорт в Акабу, если рейсы будут запущены. Соответствующий приказ был опубликован Росавиацией.
Авиакомпания сможет осуществлять по пять рейсов в неделю из Екатеринбурга в Акабу. Помимо этого, самолеты авиакомпании также будут семь раз в неделю летать из Москвы.
Ранее стало известно, что Red Wings запустила прямые перелеты между Екатеринбургом и Астраханью. Рейсы будут осуществляться с 9 июля по 24 октября 2024 года. Время в пути будет составлять три часа.
— Полеты по маршруту будут проходить дважды в неделю, по вторникам и четвергам, на комфортабельном современном российском лайнере SSJ-100, — заявили в компании.