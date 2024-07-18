Депутаты Горсовета показали проект крематория в Красноярске

Красноярский Горсовет рекомендовал к принятию проект крематория возле Бадалыкского кладбища. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Иван Петров. Также он опубликовал план территории крематория.
Так, проект предусматривает:
- Двухэтажное здание крематория площадью 1550 кв. м;
- Здание автостоянки и гаража — 1050 кв. м;
- Магазин — 200 кв. м;
- Общественной туалет — 150 кв. м.
«В Красноярске очень остро стоит вопрос захоронений — существующие кладбища переполнены, мест не хватает, вопрос строительства крематория тоже растянут на долгие годы и превратился в проблему. Ещё в марте 2019 года глава города говорил, что место для захоронения есть, но его мало. Спустя 5 лет вопрос кладбищ в Красноярске стоит практически на том же месте», — отметил депутат Горсовета Семен Сендерский.
Сейчас для захоронений открыты только «Шинное» и «Бадалыкское» кладбища. Отмечается, что ежегодно их площадь увеличивается на 6 га. При этом Бадалык плотно подступает к микрорайону Северный.