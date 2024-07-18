Депутаты Горсовета показали проект крематория в Красноярске

«В Красноярске очень остро стоит вопрос захоронений — существующие кладбища переполнены, мест не хватает, вопрос строительства крематория тоже растянут на долгие годы и превратился в проблему. Ещё в марте 2019 года глава города говорил, что место для захоронения есть, но его мало. Спустя 5 лет вопрос кладбищ в Красноярске стоит практически на том же месте», — отметил депутат Горсовета Семен Сендерский.