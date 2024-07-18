В Самаре откроют второй логистический центр крупного маркетплейса

В Самарской области стало известно об открытии второго логистического центра одного из крупнейших маркетплейсов. Ozon создает рабочие места для местных жителей.
Центр разместят в селе Преображенка. Продавцы уже совсем скоро смогут записаться на поставку товаров. Начало отгрузок планируют 29 июля. Благодаря открытию центра, в регионе создадут порядка 150 рабочих мест. В комплексе будут размещать крупные товары. Площадь нового блока составит 27 тысяч квадратных метров, а объем вмещения — 24 млн литров.
Новый центр поможет покупать местным жителям мебель, сантехнику и другие большие товары. Подобное размещение может сократить срок доставки до одного дня.