В Самаре откроют второй логистический центр крупного маркетплейса

Центр разместят в селе Преображенка. Продавцы уже совсем скоро смогут записаться на поставку товаров. Начало отгрузок планируют 29 июля. Благодаря открытию центра, в регионе создадут порядка 150 рабочих мест. В комплексе будут размещать крупные товары. Площадь нового блока составит 27 тысяч квадратных метров, а объем вмещения — 24 млн литров.