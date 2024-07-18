Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане в 2024 году планируется построить восемь школ на 8,5 тыс. мест

В текущем году на территории Республики Татарстан планируют построить восемь новых школ для 8500 учеников. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», ссылаясь на слова секретаря реготделения партии и председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина.

В 2024 году также будут отремонтированы 1057 школ, из которых в 534 завершат работы в 2025 году. Ремонт и строительство образовательных учреждений ведется с федеральной поддержкой. Также в республике реализуются проекты по ремонту школьных столовых, бассейнов и спортзалов.

«Уверен, все работы, запланированные к 1 сентября и часть — до конца года, будут успешно завершены», — отметил Фарид Мухаметшин.

Татарстан занял третье место в списке регионов по числу заявлений, поданных онлайн в школы. За первые два месяца онлайн-подачи в республике зарегистрировали 28,4 тыс. заявлений.

образование