Доллар опять подорожал в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара сегодня составил 477,03 тенге, повысившись на 2,16 тенге. При этом за месяц рост составил 18,88 тенге. Сейчас в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам: