Доллар опять подорожал в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара сегодня составил 477,03 тенге, повысившись на 2,16 тенге. При этом за месяц рост составил 18,88 тенге. Сейчас в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка — 474−477 тенге, продажа — 477,5−480 тенге;
- в Астане: покупка — 474 тенге, продажа — 479 тенге.
Кроме того, информация на странице обменного курса на NUR.KZ гласит, что в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка — 474,5−476,5 тенге, продажа — 478−479,5 тенге;
- в Астане: покупка — 474,5−473 тенге, продажа — 478,5−479,5 тенге.
Напомним, 16 июля средневзвешенный курс доллара составил 474,62 тенге. Рост тогда также составил 2 тенге.