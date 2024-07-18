В Крыму дорожает бензин: что будет дальше с ценами

Биржевые цены на бензин марки Аи-95 обновили свой максимум в этом году, достигнув отметки в 73,1 тысячи рублей за тонну по итогам торгов 17 июля. По данным Росстата, на минувшей неделе цена топлива на АЗС поднялась еще на 0,53%. Так, по данным статистики, с 8 по 15 июля средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 27 копеек, Аи-95 — на 30 копеек, Аи-98 — на 47 копеек и за литр. Изменение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 82 субъектах Российской Федерации. В целом с начала текущего года бензин подорожал на 4,15%.