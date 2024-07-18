В Крыму дорожает бензин: что будет дальше с ценами

По словам аналитика, основная причина роста цены — сезонный фактор, связанный в том числе с увеличением количества туристических поездок по стране. Кроме того, влияние на розничные цены оказывает рост оптовых цен и экспортный спрос. Рост стоимости топлива конкретно в Крыму обусловлен еще и недостаточной конкуренцией между компаниями, которые продают нефтепродукты, констатировал специалист.
По мнению Митраховича, ценовая ситуация стабилизируется после принятия решения о продлении запрета экспорта топлива.
«Сейчас экспорт запретят на август, сентябрь и октябрь, и, думаю, станет немного полегче. У нас экспортируется 10% от всего производимого бензина, поэтому такое регулирование важно. Рост цен продолжится, но, полагаю, наши власти будут стараться не допускать, чтобы цена в рознице была выше уровня инфляции. Но на бирже при этом возможны более масштабные скачки», — пояснил эксперт.
Биржевые цены на бензин марки Аи-95 обновили свой максимум в этом году, достигнув отметки в 73,1 тысячи рублей за тонну по итогам торгов 17 июля. По данным Росстата, на минувшей неделе цена топлива на АЗС поднялась еще на 0,53%. Так, по данным статистики, с 8 по 15 июля средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 27 копеек, Аи-95 — на 30 копеек, Аи-98 — на 47 копеек и за литр. Изменение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 82 субъектах Российской Федерации. В целом с начала текущего года бензин подорожал на 4,15%.
Правительство рассматривает возможность вернуть запрет на экспорт бензина в августе, если ситуация не улучшится. Производство бензина наращивается, но не успевает удовлетворять постоянно растущий спрос рынка. Минэнерго РФ предложило продлить запрет экспорта бензина на сентябрь-октябрь, а для непроизводителей этого топлива — до конца года, сообщило агентство РБК.