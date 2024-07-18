Фермеры юга Молдовы указали премьеру и главе Минсельхоза на проблему отсутствия ирригации

«Правительство осознает проблемы, с которыми сталкиваются производители зерна, и мы продолжим поддерживать это направление. Мы ищем финансовые ресурсы для поддержки фермеров. В то же время только внедряя науку и технологии мы сможем обеспечить богатый урожай», — заявил Речан.