Фермеры юга Молдовы указали премьеру и главе Минсельхоза на проблему отсутствия ирригации

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Главной проблемой для фермеров юга Молдовы является отсутствие орошения земель, что напрямую влияет на сельскохозяйственное производство и рентабельность агрохолдингов в этой сфере, тема была затронута на встрече с премьером и главой Минсельхоза страны.
Дорин Речан и Владимир Боля совершили рабочую поездку на юг страны, глава исполнительной власти обсудил с органами государственной власти и фермерами Кантемира, Кагула и Тараклии состояние полевых культур и степень их повреждения в контексте недавних высоких температур и отсутствия осадков.
Фермеры и представители местных властей рассказали об урожае зерна и указали на актуальные проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются.
По словам Речана, существующие проблемы можно преодолеть, инвестируя в передовые технологии орошения, расширяя ассортимент культур, используя адаптированные гибриды и соблюдая севооборот.
Среди среднесрочных и долгосрочных действий он выделил тесное сотрудничество между экспертами и сельскохозяйственными сообществами, а также принятие некоторых законодательных изменений, которые поддержат деятельность фермеров.
«Правительство осознает проблемы, с которыми сталкиваются производители зерна, и мы продолжим поддерживать это направление. Мы ищем финансовые ресурсы для поддержки фермеров. В то же время только внедряя науку и технологии мы сможем обеспечить богатый урожай», — заявил Речан.
Недавно Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности создало рабочую группу, в которую вошли исследователи, для решения проблем, с которыми сталкивается сельскохозяйственный сектор в результате изменения климата.