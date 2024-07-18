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В Омске снесут самострой отрицательной высоты

Департамент архитектуры дал владельцу меньше полугода.

Источник: пресс-служба мэрии Омска

Городской департамент архитектуры принял решение о судьбе недостроенного здания, расположенного на Левом берегу, в 20 метрах севернее жилого дома 26 по улице Перелёта. Постройку, признанную самостроем, требуют ликвидировать.

Впрочем, построить владельцы успели не очень много: на данный момент ни одного этажа у здания нет, зато есть котлован и забитое свайное поле, общей площадью в 1855 квадратных метров. Интересно, что, по данным сервиса Google Earth, котлован со сваями появился на этом участке ещё в конце десятых. Однако затем что-то пошло не так, и стройку забросили; сейчас она выглядит как участок, обнесённый глухим бетонным забором и сплошь поросший деревьями.

Депархитектуры даёт владельцам пять месяцев, чтобы снести всё самостоятельно. После этого котлован и сваи будут уничтожены силами мэрии, а владельцам, вероятно, выставят счёт за проведённые работы.

недвижимость