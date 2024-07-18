В Омске снесут самострой отрицательной высоты

Впрочем, построить владельцы успели не очень много: на данный момент ни одного этажа у здания нет, зато есть котлован и забитое свайное поле, общей площадью в 1855 квадратных метров. Интересно, что, по данным сервиса Google Earth, котлован со сваями появился на этом участке ещё в конце десятых. Однако затем что-то пошло не так, и стройку забросили; сейчас она выглядит как участок, обнесённый глухим бетонным забором и сплошь поросший деревьями.