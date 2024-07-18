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На автодороге Екатеринбург — Тюмень появятся новые развороты за 150 млн рублей

УРФО, 18 июля, УралПолит.Ru. На автодороге Екатеринбург — Тюмень обустроят новые развороты. «Управление автомобильных дорог» Тюменской области объявило тендер на 150 млн рублей. Об этом сообщается на сайте «ЕИС Закупки».

«Выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по капремонту участка автодороги Екатеринбург — Тюмень с устройством отнесенных левых разворотов с центральной разделительной полосой», — говорится в информации об объекте закупки.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 29 июля. Итоги подведут 1 августа.

Ранее сообщалось, что в Тюмени на развязку на примыкании автодороги «Обход деревни Ожогино» к Р-254 «Иртыш» потратят 304 млн рублей. На конкурс была подана одна заявка. Победителем стала компания ТОДЭП.