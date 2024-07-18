На автодороге Екатеринбург — Тюмень появятся новые развороты за 150 млн рублей

«Выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по капремонту участка автодороги Екатеринбург — Тюмень с устройством отнесенных левых разворотов с центральной разделительной полосой», — говорится в информации об объекте закупки.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 29 июля. Итоги подведут 1 августа.
Ранее сообщалось, что в Тюмени на развязку на примыкании автодороги «Обход деревни Ожогино» к Р-254 «Иртыш» потратят 304 млн рублей. На конкурс была подана одна заявка. Победителем стала компания ТОДЭП.