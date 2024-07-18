Судьбу омского НПО «Мостовик» решили спустя 10 лет

Спустя 10 лет в отношении компании «Мостовик» завершилось конкурсное производство — процедура, которая предполагает полную ликвидацию компании должника со всеми возможными последствиями, в том числе исключением юридического лица из реестра действующих предприятий. Соответствующее решение Арбитражный суд Омской области принял 28 июня.
«Оценив отчет конкурсного управляющего, документы, приложенные к отчету, арбитражный суд пришел к выводу о возможности завершения конкурсного производства в отношении должника ООО “НПО “Мостовик”, — сообщается в документе.
Ходатайство об исключении «Мостовика» из реестра требований кредиторов должника суд принял и назначил разбирательство на 13 августа этого года.
Совсем недавно основатель компании Олег Шишов рассказал, что планирует возродить организацию под другим названием — ООО «Мост». В ней уже работает порядка 190 проектировщиков, а у компании появился крупный проект. Подробнее об этом Олег Шишов рассказал на презентации книги об истории «Мостовика» 16 июля.
Напомним, что всего компания задолжала кредиторам почти 77,3 миллиарда рублей. Из всей суммы удалось погасить только 0,7% — 548,12 миллиона рублей. Организация занималась в Омской области строительством метрополитена, аэропорта Фёдоровки, восстановлением Успенского собора, «Мостовик» строил олимпийские объекты в Сочи и работал над другими крупными региональными и федеральными объектами.