Судьбу омского НПО «Мостовик» решили спустя 10 лет

Совсем недавно основатель компании Олег Шишов рассказал, что планирует возродить организацию под другим названием — ООО «Мост». В ней уже работает порядка 190 проектировщиков, а у компании появился крупный проект. Подробнее об этом Олег Шишов рассказал на презентации книги об истории «Мостовика» 16 июля.