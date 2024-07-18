Узбекско-кыргызский автозавод начал свою работу

Завод в Чуйской области Кыргызстана будет выпускать автомобили марок «Кобальт», «Оникс» и «Трекер», а также грузовики.
Также запустился проект строительства двух солнечных электрических станций общей мощностью 400 мегаватт в Ферганской и Наманганской областях. Вырабатываемую на этих станциях электроэнергия будет поставляться в Кыргызскую Республику.
Стартовало также производство швейно-трикотажных изделий и полотен в городе Кара-Балта. На предприятие поставлено и смонтировано современное технологическое оборудование.
В церемонии запуска крупных проектов кооперации приняли участие президенты Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров.