Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекско-кыргызский автозавод начал свою работу

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте дан старт ряду проектов, которые реализуются совместно с Кыргызстаном. Среди них — производство автомобилей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Завод в Чуйской области Кыргызстана будет выпускать автомобили марок «Кобальт», «Оникс» и «Трекер», а также грузовики.

Также запустился проект строительства двух солнечных электрических станций общей мощностью 400 мегаватт в Ферганской и Наманганской областях. Вырабатываемую на этих станциях электроэнергия будет поставляться в Кыргызскую Республику.

Стартовало также производство швейно-трикотажных изделий и полотен в городе Кара-Балта. На предприятие поставлено и смонтировано современное технологическое оборудование.

В церемонии запуска крупных проектов кооперации приняли участие президенты Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров.