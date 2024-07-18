Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из центра Перми вывезено 219 неправильно припаркованных электровелосипедов

Как сообщает пресс-служба администрации Ленинского района, всего с начала мая с улиц района было вывезено 219 электровелосипедов, размещенных на пешеходных тротуарах и в других местах общего пользования.

Источник: Коммерсантъ

По информации ведомства, все средства индивидуальной мобильности (СИМ) были перемещены к месту хранения по адресу: ул. Волочаевская, 32. Возвращаться владельцам они будут при предъявлении документов, подтверждающих права на имущество и оплату всех расходов, связанных с перемещением и хранением транспорта.

Напомним, в начале мая глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление о порядке освобождения территории города от бесконтрольно брошенных средств передвижения. Согласно документу, размещать электровелосипеды можно только на специальных велопарковках. Такая мера была введена в связи с замечаниями жителей, которые жаловались на то, что электровелосипеды оказываются брошенными в неположенных местах, например на тротуарах, подходах к пешеходным переходам, на территории остановочных пунктов и в других местах. В настоящее время в Перми работают 82 разрешенные велопарковки. Несмотря на это, электровелосипеды продолжают оставлять вне разрешенных мест. В связи с этим специалисты районных администраций проводят ежедневные рейды по выявлению и перемещению бесконтрольно размещенных СИМ.