Из центра Перми вывезено 219 неправильно припаркованных электровелосипедов

Напомним, в начале мая глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление о порядке освобождения территории города от бесконтрольно брошенных средств передвижения. Согласно документу, размещать электровелосипеды можно только на специальных велопарковках. Такая мера была введена в связи с замечаниями жителей, которые жаловались на то, что электровелосипеды оказываются брошенными в неположенных местах, например на тротуарах, подходах к пешеходным переходам, на территории остановочных пунктов и в других местах. В настоящее время в Перми работают 82 разрешенные велопарковки. Несмотря на это, электровелосипеды продолжают оставлять вне разрешенных мест. В связи с этим специалисты районных администраций проводят ежедневные рейды по выявлению и перемещению бесконтрольно размещенных СИМ.