Биржа: грузооборот Беларуси со странами ЕС вырос кратно

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Несмотря на обилие ограничений, рынок грузоперевозок со странами Евросоюза стал активнее, сообщили Sputnik в белорусском представительстве «Биржи грузоперевозок ATI.SU».
Данные за первое полугодие 2024-го демонстрируют рост спроса на перевозки в обе стороны по сравнению с тем же периодом 2023-го.
«Количество заявок на перевозки из Беларуси в страны Евросоюза увеличились на 12%, в обратную сторону — на 63%».
Экспортные перевозки с Польшей выросли на 312%, с Литвой — на 109%. Импорт тоже прибавил: на 101% с Польшей и на 89% с Литвой.
Собеседник отметила, что так внушительно динамика выглядит на фоне резкого падения грузоперевозок с европейскими странами в 2022—2023 годах.
«При этом, в последние два года, после того как Варшава начала закрывать пункты пропуска и вводить ограничения, мы наблюдали, как польский грузопоток распределяется между Литвой и Латвией».
В текущем году, когда ситуация на границах с Литвой и Латвией тоже стала усложняться, игроки рынка снова все чаще стали возвращаться к перевозкам через Польшу.
Солдатенко пояснила, что с каждым новым закрытием пункта пропуска или ограничением от ЕС участники рынка ищут уже не обходные пути, а новых поставщиков или новые рынки сбыта. И находят их чаще всего в восточных странах.
Больше зерна, меньше стройматериалов
Что касается категории грузов, то в Польшу в январе-июне этого года Беларусь стала больше возить фанеры, утеплителя, стеклотары, зерна и семян, а количество экспортируемых стройматериалов снизилось.
Из Польши в Беларусь больше везут оборудования и запчастей, стройматериалов, бытовой химии.
После введения запретов Латвии и Литвы, касающихся импорта из Беларуси пищевой и сельхозпродукции, нового регламента ЕС, запрещающего вывоз в Беларусь и Россию перечня товаров, очереди на европейской границе выросли.
Время прохождения досмотра увеличилось, участились случаи, когда машины и вовсе разворачивали на границе, отмечают в белорусском представительстве международной биржи грузоперевозок.