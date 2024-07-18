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Власти НСО хотят взыскать 11 млн рублей с мусорного оператора

Добиться исполнения своих требований областные власти намерены в Арбитражном суде.

Власти Новосибирска пытаются взыскать 11 млн рублей с мусорного оператора МУП «САХ». Оператором не был выполнен ряд обязательств. Об этом сообщает министерство ЖКХ и энергетики по Новосибирскому региону.

Добиться компенсации за невыполненные обязательства областные власти намерены в Арбитражном суде. МУП «САХ» обвиняют в нарушении срока предоставления планов по организации работы оператора и неправильно оформленных договорах с объектами размещения отходов.

Если в суде факт нарушения будет подтвержден, по условиям соглашения это позволит властям предъявить требования по банковской гарантии на сумму порядка 11 млн рублей.

Оператор нарушения не признает.

Уточняется, что решение спора в судебном порядке не повлияет на соглашение, заключенное между сторонами и не лишит МУП «САХ» статуса регионального оператора.