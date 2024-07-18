Эксперт: 80% покупателей квартир в Минске берут кредиты

Большинство сделок купли-продажи недвижимости в Минске совершаются, как пишет sputnik.by, с привлечением банковских кредитов. Если говорить о покупателях вторичного жилья, то 38−40% из них так или иначе берут банковские кредиты. Среди покупателей новостроек этот показатель существенно выше: 70−80% из них берут кредиты. По мнению замначальника отдела консалтинга агентства «Твоя столица» Андрея Чернышева, есть все основания для того, чтобы спрос на рынке жилья в Минске в обозримой перспективе сохранился на текущем высоком уровне.