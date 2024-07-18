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Планируется изменить предельные ставки по кредитам

По беззалоговым банковским займам ставку намерены снизить до 46%

В Казахстане планируется установить предельные годовые эффективные ставки вознаграждения (ГЭСВ) по кредитам и микрокредитам. Об этом говорится в проекте совместного постановления правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и правления Национального банка «Об определении предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения», размещенном на портале «Открытые НПА». Документ будет в публичном обсуждении до 1 августа 2024 года. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Согласно документу, планируется определить предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения:

— по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, — 46% по беззалоговым банковским займам;

— 35% по банковским займам, обеспеченным залогом;

— 25% по ипотечным жилищным займам;

— 46% по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность;

— по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, на срок до сорока пяти календарных дней, в размере, не превышающем сорокапятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете — 0,3% в день, но не более 179%.

В документе отмечается, что в настоящее время договора о предоставлении микрокредитов должны содержать информацию о полной стоимости микрокредита, сумме переплаты, предмете микрокредита, а также график погашения займа.

Если проект Постановления примут, его планируется ввести в действие с 20 августа 2024 года.

Отметим, в настоящее время предельная годовая эффективная ставка вознаграждения по потребительским кредитам банков составляет 56%.

Годовая эффективная ставка вознаграждения — это реальная стоимость кредита, она включает все комиссии, платежи, связанные с выдачей и обслуживанием займа.