Планируется изменить предельные ставки по кредитам

В Казахстане планируется установить предельные годовые эффективные ставки вознаграждения (ГЭСВ) по кредитам и микрокредитам. Об этом говорится в проекте совместного постановления правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и правления Национального банка «Об определении предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения», размещенном на портале «Открытые НПА». Документ будет в публичном обсуждении до 1 августа 2024 года. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Согласно документу, планируется определить предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения:
— по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, — 46% по беззалоговым банковским займам;
— 35% по банковским займам, обеспеченным залогом;
— 25% по ипотечным жилищным займам;
— 46% по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность;
— по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, на срок до сорока пяти календарных дней, в размере, не превышающем сорокапятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете — 0,3% в день, но не более 179%.
В документе отмечается, что в настоящее время договора о предоставлении микрокредитов должны содержать информацию о полной стоимости микрокредита, сумме переплаты, предмете микрокредита, а также график погашения займа.
Если проект Постановления примут, его планируется ввести в действие с 20 августа 2024 года.
Отметим, в настоящее время предельная годовая эффективная ставка вознаграждения по потребительским кредитам банков составляет 56%.
Годовая эффективная ставка вознаграждения — это реальная стоимость кредита, она включает все комиссии, платежи, связанные с выдачей и обслуживанием займа.