Планируется изменить предельные ставки по кредитам

В Казахстане планируется установить предельные годовые эффективные ставки вознаграждения (ГЭСВ) по кредитам и микрокредитам. Об этом говорится в проекте совместного постановления правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и правления Национального банка «Об определении предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения», размещенном на портале «Открытые НПА». Документ будет в публичном обсуждении до 1 августа 2024 года. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.