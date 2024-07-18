В Беларуси ввели дополнительные меры по финансовой поддержке экспорта

В сообщении сказано, что документ приняли для дальнейшего совершенствования комплексной системы стимулирования экспорта, а также чтобы дополнительно защитить имущественные интересы ее участников.
Так, указом введена субсидиарная ответственность Беларуси в лице правительства по заключенным «Белэксимгарантом» договорам страхования и перестрахования экспортных рисков с поддержкой государства.
В документе также определены условия и порядок привлечения правительства к субсидиарной ответственности по данным обязательствам. Такое возможно в том случае, если у «Белэксимгаранта» недостаточно собственного капитала для выплат страхового возмещения по договорам. Второй случай — размер страхового возмещения по договорам, заключенным в отношении одного контрагента страхователя, превышает 5% собственного капитала «Белэксимгаранта».
Кроме того, новации указа должны помочь банкам в условиях снижения возможности привлечения внешних ресурсов обеспечить дальнейшую финансовую поддержку экспорта реального сектора экономики.