В Беларуси ввели дополнительные меры по финансовой поддержке экспорта

В документе также определены условия и порядок привлечения правительства к субсидиарной ответственности по данным обязательствам. Такое возможно в том случае, если у «Белэксимгаранта» недостаточно собственного капитала для выплат страхового возмещения по договорам. Второй случай — размер страхового возмещения по договорам, заключенным в отношении одного контрагента страхователя, превышает 5% собственного капитала «Белэксимгаранта».