Сколько хранилищ для «зимовки» урожая овощей не хватает Крыму

Не требуют хранения лишь помидоры и огурцы, которые реализуются летом в свежем виде — «сразу с поля», сказала Зарединова.
«Осенью некоторые сельхозпроизводители, которые занимаются переработкой, сдают овощи на крупнейший в Крыму Нижнегорский консервный завод», — заметила она.
Все, что касается остальных овощей борщевого набора — капусты, моркови, свеклы, картофеля — им необходимы хранилища, и сегодня их в Крыму, по словам Зарединовой, сильно не хватает.
«Необходимы инфраструктурные объекты, то есть хранилища, чтобы обеспечивать этими овощами в течение зимнего периода до следующего урожая. На сегодняшний день у нас не хватает порядка половины тех мощностей, которые есть», — сказала Зарединова.
По словам главы профильного министерства, многие крымские сельхозпроизводители, которые занимаются выращиванием овощей и фруктов масштабно, планируют строительство таких хранилищ. Решить проблему помогают и разные программы, направленные на развитие инфраструктуры, добавила она.
«Производители, особенно фермерские хозяйства, у которых есть 100 гектаров под овощными культурами, к нам приходят за грантами, чтобы построить небольшое хранилище на 1000 тонн. Каждый хочет иметь свое, чтобы быть независимым и понимать, что его бизнес защищен и он сможет свою продукцию продавать определенное время», — добавила Зарединова.
Кроме того, улучшить ситуацию с хранением продуктов, и, как следствие, с ценами на них в межсезонье помогут строящиеся в данный момент в Крыму большие оптово-распределительные центры, подчеркнула она.
«Это не только распределительные центры, где на 3−5 дней поставляется продукция и распределяется по торговым точкам. Они еще предусматривают хранилища, чтобы мелкие производители могли хранить продукцию длительное время на период зимней и весенней реализации. Это и фрукты, и яблоки, и черешня, и борщевой набор. Чтобы не было так, что все продали осенью, а в феврале-марте начинаются скачки цен», — заключила Зарединова.
Ранее председатель Ассоциации «Содействие торговле Крыма» Сергей Макеев заявил, что развитие новых логистических центров, два из которых уже строятся в Крыму, помогут создать здоровую конкурентную среду и оптимизировать цены на продукцию аграриев.