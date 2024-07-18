Сколько хранилищ для «зимовки» урожая овощей не хватает Крыму

«Это не только распределительные центры, где на 3−5 дней поставляется продукция и распределяется по торговым точкам. Они еще предусматривают хранилища, чтобы мелкие производители могли хранить продукцию длительное время на период зимней и весенней реализации. Это и фрукты, и яблоки, и черешня, и борщевой набор. Чтобы не было так, что все продали осенью, а в феврале-марте начинаются скачки цен», — заключила Зарединова.