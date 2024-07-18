АЭС в Казахстане: в Уральске напомнили, что жить без света все страшнее

АСТАНА, 18 июл — Sputnik. В Уральске местные активисты заявили, что дефицит электроэнергии страшнее, чем строительство АЭС, передает пресс-служба Минэнерго.
Одна из участниц обсуждений, Мария Пирог прямо заявила, что сейчас — не 90-е, и значимость бесперебойной подачи энергии становится все более важной в жизни каждого человека.
«Я человек, который вырос в 90-е. Я застала то время, когда нам давали электричество по часам. Но тогда были другие условия, другая жизнь», — подчеркнула она.
Сейчас, убеждена активистка, все сильно зависят от электроэнергии.
«Идет активная цифровизация, и нам нужно электричество, чтобы пользоваться гаджетами и порталами. Зимой в нашем городе после бурана несколько дней не было света, и получилось так, что без света не было ни воды, ни тепла», — напомнила она.
Жительница Уральска добавила, что все на себе ощутили, как сложно жить в таких условиях.
«Если в ближайшем будущем у нас предполагается дефицит электроэнергии и если мы ничего не предпримем, это будет страшно», — полагает она.
Другой представитель общественности Орынбасар Тогжанов понимает опасения противников АЭС, но не разделяет их.
«Во многих странах мира атомная энергия активно используется. Например, во Франции 72% всей электроэнергии вырабатывается атомными электростанциями. В Японии, где ежедневно происходят землетрясения, 40% электроэнергии вырабатывают АЭС», — констатировал он.
По его словам, надежность и долговечность новых станций растет, и в связи с этим строительство АЭС в Казахстане становится необходимым.
Представители экологических организаций и местные жители поделись своим мнением о строительстве АЭС и обсудили со спикерами вопросы ее влияния на окружающую среду.
Некоторые участники интересовались вопросами захоронения и утилизации отработавшего ядерного топлива, наличия специализированных кадров для строительства и обслуживания АЭС, обеспечения прозрачности процедур отбора поставщика и другими социально-экономическими аспектами, связанными с реализацией такого масштабного проекта.
Как заверили приглашенные эксперты, поводов для беспокойства нет, рассматриваемые для строительства АЭС технологии — реакторы поколения 3 или 3+, отвечают всем требованиям безопасности и имеют улучшенные экономические показатели.