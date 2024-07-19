Путин объявил благодарность Минниханову за вклад в строительство трассы М12 «Восток»

Напомним, в декабре прошлого года Путин открыл скоростную трассу М12 Москва — Казань протяженностью 810 км. Движение запустили на достроенных участках, расположенных в Нижегородской области и Татарстане. В церемонии принял участие и Минниханов. На церемонии открытия российский лидер заявил, что эта федеральная трасса повысит инвестиционную привлекательность регионов, через которые она проходит, и, как следствие, позволит увеличить в субъектах РФ количество рабочих мест.