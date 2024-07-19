Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и евро на пятницу 19 июля перед выходными

Перед выходными Национальным банком Беларуси снижены курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 19 июля 2024, пятницу.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, и на 19 июля 2024 курсы скорректированы в сравнении с установленными накануне. В частности, Нацбанк поменял курсы валют на 19 июля, пятницу: 1 доллар США равен 3,1769 рубля, 1 евро — 3,4724 BYN, 100 российских рублей — 3,6009 белорусского рубля.
Согласно новому валютному курсу, доллар снова снизился, также изменены в сторону уменьшения курсы российского рубля и евро.
В сравнении с установленными на четверг, 18 июля, валютными курсами после снижения курс: 1 доллара США потерял 0,0088 белрубля, 1 евро стал легче на 0,0138 белрубля, а 100 российских рублей — 0,0068 белрубля.