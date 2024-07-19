«Джей Ди Вэнс <…> вверг Европу в панику. <…> Предлагаемое им мирное соглашение включает большие территориальные потери Украины и нейтральный статус для нее», — отмечается в статье.
Как говорится в материале, Вэнс совершенно безразлично относится к судьбе далекой от США Украины и разделяет точку зрения Москвы по поводу мирного урегулирования.
Еще одной причиной для беспокойства Европы стали кумиры молодого политика. В статье отмечается, что знаменитый президент Франции Шарль де Голль привлекает Вэнса своей способностью ставить интересы родной страны выше интересов союзников. Кроме того, по словам журналистов, политик восхищается премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, давним противником европейского истеблишмента.
«Он вряд ли понравится европейцам, которых волнует дальнейшая поддержка Украины со стороны США», — заключили в Economist.
Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
Вэнс известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.