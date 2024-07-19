Челябинцам стали меньше выдавать потребительских кредитов

За первый месяц лета в Челябинской области было выдано 85 тыс. потребительских кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем, в котором челябинцам выдали 89,2 тыс. займов, показатель снизился на 4,7%. Тем не менее, Южный Урал продолжает входить в топ-10 регионов, лидирующих в стране в этом сегменте кредитования, занимая в нем 7 место.