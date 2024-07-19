Челябинцам стали меньше выдавать потребительских кредитов

За первый месяц лета в Челябинской области было выдано 85 тыс. потребительских кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем, в котором челябинцам выдали 89,2 тыс. займов, показатель снизился на 4,7%. Тем не менее, Южный Урал продолжает входить в топ-10 регионов, лидирующих в стране в этом сегменте кредитования, занимая в нем 7 место.
Из Уральского федерального округа более весомые результаты на этом рынке только у Свердловской области, где в июне было выдано 111,8 тыс. потребкредитов (4 место в стране). Но и здесь наблюдается нисходящая динамика — за месяц показатель снизился на 3,9%.
Надо отметить, что сокращение выдачи потребительских кредитов идет по всей стране. В целом по России за июнь показатель ушел вниз на 4,7%. Как считают эксперты, «охлаждает» рынок необеспеченного кредитования ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ.