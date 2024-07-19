Реконструкцию трассы Красноярск — Элита ведут с опережением графика

С инспекцией на объекте 18 июля побывал министр транспорта региона Дмитрий Зотин. На участке с 0,5 по 3,5 км реконструкция проведена на 95%. Осталось смонтировать шумозащитные экраны, опоры под знаки, нанести разметку, окрасить, застеклить надземный переход.
На участке с 3,5 по 6,5 км работы завершены на 30%. Полностью его сдадут в 2025 году. Там установят автоматический пункт весогабаритного контроля.
«Дорожники работают с опережением графика. Сам регулярно езжу по этой дороге и вижу, какие работы выполняет подрядчик. Наша задача — завершить устройство покрытия проезжей части. Жителям остается подождать совсем немного — уже к ноябрю трасса на всём её протяжении будет четырёхполосной, с новым асфальтобетоном, дорожными знаками и разметкой», — сказал министр транспорта.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске продолжается приёмка ремонта трамвайных путей на Красрабе. Маломобильные граждане оценили проделанные работы.