Реконструкцию трассы Красноярск — Элита ведут с опережением графика

«Дорожники работают с опережением графика. Сам регулярно езжу по этой дороге и вижу, какие работы выполняет подрядчик. Наша задача — завершить устройство покрытия проезжей части. Жителям остается подождать совсем немного — уже к ноябрю трасса на всём её протяжении будет четырёхполосной, с новым асфальтобетоном, дорожными знаками и разметкой», — сказал министр транспорта.