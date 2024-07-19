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Реконструкцию трассы Красноярск — Элита ведут с опережением графика

Реконструкция дороги Красноярск — Элита идёт с опережением графика. Об этом сообщили в краевом министерстве транспорта. С инспекцией на объекте побывал министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин.

Источник: РИА "Новости"

С инспекцией на объекте 18 июля побывал министр транспорта региона Дмитрий Зотин. На участке с 0,5 по 3,5 км реконструкция проведена на 95%. Осталось смонтировать шумозащитные экраны, опоры под знаки, нанести разметку, окрасить, застеклить надземный переход.

На участке с 3,5 по 6,5 км работы завершены на 30%. Полностью его сдадут в 2025 году. Там установят автоматический пункт весогабаритного контроля.

«Дорожники работают с опережением графика. Сам регулярно езжу по этой дороге и вижу, какие работы выполняет подрядчик. Наша задача — завершить устройство покрытия проезжей части. Жителям остается подождать совсем немного — уже к ноябрю трасса на всём её протяжении будет четырёхполосной, с новым асфальтобетоном, дорожными знаками и разметкой», — сказал министр транспорта.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске продолжается приёмка ремонта трамвайных путей на Красрабе. Маломобильные граждане оценили проделанные работы.

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