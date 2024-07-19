Новую трамвайную ветку проложат возле екатеринбургского ж/д вокзала

«На указанной территории запланировано масштабное строительство улично-дорожной сети. Сроки реализации проекта не конкретизированы, известно лишь, что это произойдет до 2045 года. Трамвайная линия пройдет по улицам Героев России и Черепанова, соединившись с существующей веткой в сторону микрорайона Сортировочный. Одно из ответвлений проектируемой линии также пустят по улице Готвальда», — передает «Уралинформбюро».