Ломающиеся в Екатеринбурге светофоры защитят от ливней

«Все кабельные линии находятся в подземной коммуникации, стоят колодцы, которые под крышками, не везде это герметично. Вода после ливней как раз попадает на кабельные линии, происходит замыкание, светофор обеспечен защитой — поэтому он отключается. Мы сейчас стараемся, изучаем различные способы, как улучшить изоляцию, чтобы вода не попадала, может, где-то еще какую-то защиту сделать. Я думаю, в дальнейшем мы эту проблему решим», — заявил чиновник в программе «Стенд» на 4 канале.