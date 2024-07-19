Ломающиеся в Екатеринбурге светофоры защитят от ливней

По его словам, дело в слишком «протекаемых» крышках колодцев. В мэрии «уже изучают различные способы улучшения изоляции».
«Все кабельные линии находятся в подземной коммуникации, стоят колодцы, которые под крышками, не везде это герметично. Вода после ливней как раз попадает на кабельные линии, происходит замыкание, светофор обеспечен защитой — поэтому он отключается. Мы сейчас стараемся, изучаем различные способы, как улучшить изоляцию, чтобы вода не попадала, может, где-то еще какую-то защиту сделать. Я думаю, в дальнейшем мы эту проблему решим», — заявил чиновник в программе «Стенд» на 4 канале.
12 июля в Екатеринбурге вышли из строя несколько светофоров в центре города. ГАИ города связала технические проблемы светофоров с непогодой. Сотрудники инспекции сообщили, что в связи с погодными условиями происходят перебои электроснабжения и на некоторых перекрестках не работают светофоры. Водителей попросили в подобных случаях руководствоваться дорожными знаками.