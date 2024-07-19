Омский Минфин берет кредиты на 3 миллиарда

Министерство финансов Омской области разместило четыре закупки на предоставление кредитов. В документации к закупкам сообщается, что ведомству необходимы два кредита по 1 млрд рублей и ещё два кредита по 500 млн рублей.
Денежные средства в рамках возобновляемой кредитной линии нужны для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств Омской области.
Срок действия кредитной линии — с 10 сентября 2024 года по 8 сентября 2025 года.
Также указана максимальная стоимость кредитов. Для кредитов по миллиарду рублей она составляет 168 млн 925 тыс. рублей, для кредитов по 500 миллионов она в два раза меньше. Это проценты, которые будут выплачены за пользование кредитом. В процессе закупки эта сумма должна уменьшиться.