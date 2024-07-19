Омский Минфин берет кредиты на 3 миллиарда

Также указана максимальная стоимость кредитов. Для кредитов по миллиарду рублей она составляет 168 млн 925 тыс. рублей, для кредитов по 500 миллионов она в два раза меньше. Это проценты, которые будут выплачены за пользование кредитом. В процессе закупки эта сумма должна уменьшиться.