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Омский Минфин берет кредиты на 3 миллиарда

В рамках возобновляемой кредитной линии министерство намерено взять деньги на финансирование дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств Омской области.

Источник: Om1.ru

Министерство финансов Омской области разместило четыре закупки на предоставление кредитов. В документации к закупкам сообщается, что ведомству необходимы два кредита по 1 млрд рублей и ещё два кредита по 500 млн рублей.

Денежные средства в рамках возобновляемой кредитной линии нужны для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств Омской области.

Срок действия кредитной линии — с 10 сентября 2024 года по 8 сентября 2025 года.

Также указана максимальная стоимость кредитов. Для кредитов по миллиарду рублей она составляет 168 млн 925 тыс. рублей, для кредитов по 500 миллионов она в два раза меньше. Это проценты, которые будут выплачены за пользование кредитом. В процессе закупки эта сумма должна уменьшиться.