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В Казани за 13 млн рублей отреставрируют арку «Красные ворота»

В Казани отреставрируют арку «Красные ворота» на входе в парк Петрова по улице Халтурина. Объект культурного наследия был построен в 1888 году в честь 100-летия Порохового завода. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Источник: ИА Татар-информ

Стоимость работ составит более 13 млн рублей. Специалисты выполнят отмостку по периметру сооружения, гидроизоляцию, усилят фундаменты, проведут локальный ремонт штукатурного слоя отделки фасадов и декоративных элементов, воссоздадут утраченные профили и детали фасадов, восстановят целостность фасадов, заменят металлические перекрытия, такие как покрытие парапетов, аттика, отлива. Кроме того, будут отремонтированы кованые ворота и калитки.