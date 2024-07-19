В Казани за 13 млн рублей отреставрируют арку «Красные ворота»

Стоимость работ составит более 13 млн рублей. Специалисты выполнят отмостку по периметру сооружения, гидроизоляцию, усилят фундаменты, проведут локальный ремонт штукатурного слоя отделки фасадов и декоративных элементов, воссоздадут утраченные профили и детали фасадов, восстановят целостность фасадов, заменят металлические перекрытия, такие как покрытие парапетов, аттика, отлива. Кроме того, будут отремонтированы кованые ворота и калитки.