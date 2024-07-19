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В Узбекистане наказали «Лукойл» за манипуляцию ценами

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане компанию «Лукойл» признали виновной в нарушении законодательства и обязали вернуть необоснованно полученные средства.

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей сообщил о том, что при реализации продукции через биржевые торги были выявлены манипуляции ценами на техническую серу. Кроме того, имело место несоответствующее выставление объемов продукции на торгах, что привело к увеличению цен на нее.

Специальная комиссия ведомства установила, что компания нарушила законодательство.

В результате «Лукойл» обязали вернуть необоснованно полученные средства. Также в Комитете отметили, что был проведен инструктаж по устранению выявленных нарушений и их недопущению в будущем.

В сообщении также указывается, что сторона, недовольная решением спецкомиссии, может обратиться в суд.