В Узбекистане наказали «Лукойл» за манипуляцию ценами

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей сообщил о том, что при реализации продукции через биржевые торги были выявлены манипуляции ценами на техническую серу. Кроме того, имело место несоответствующее выставление объемов продукции на торгах, что привело к увеличению цен на нее.
Специальная комиссия ведомства установила, что компания нарушила законодательство.
В результате «Лукойл» обязали вернуть необоснованно полученные средства. Также в Комитете отметили, что был проведен инструктаж по устранению выявленных нарушений и их недопущению в будущем.
В сообщении также указывается, что сторона, недовольная решением спецкомиссии, может обратиться в суд.