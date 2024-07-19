В Узбекистане наказали «Лукойл» за манипуляцию ценами

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей сообщил о том, что при реализации продукции через биржевые торги были выявлены манипуляции ценами на техническую серу. Кроме того, имело место несоответствующее выставление объемов продукции на торгах, что привело к увеличению цен на нее.