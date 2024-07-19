Глава Роскачества Протасов анонсировал проверку подавцов фасоли из-за ботулизма

При составлении стандарта для удобства пребывания туристов из Индии будут учитываться, в первую очередь, особенности страны, потому что она условно поделена на четыре части, и жители каждой из них разительно отличаются друг от друга. Например, жители Гуджарата — вегетарианцы, которые не едят то, что растет под землей, а сикхи всеядны. Поэтому турпотоки следует разделить, а турорператорам учитывать это при формировании своих продуктов.