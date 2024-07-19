Свердловчанам рассказали, в каких сферах легче всего найти работу

В топ-5 сфер, куда легче всего устроиться, также вошли: «Медицина, фармацевтика (1,1 резюме на вакансию), “Производство, сервисное обслуживание” (1,4), “Строительство, недвижимость” и “Рабочий персонал” (по 1,6 в каждой сфере), “Автомобильный бизнес” (1,8 резюме на вакансию).
«Среди специализаций, где на одну вакансию приходится меньше одного резюме, выделяются врачи (0,5 резюме на вакансию, и это самый низкий показатель среди всех специализаций в регионе), специалисты по взысканию и токари (по 0,6 в каждой), повара (0,7), дворники, продавцы-консультанты, фармацевты (по 0,8 в каждой)», — сообщили представители сервиса.
Представители свердловского бизнеса уже давно бьют тревогу из-за нехватки кадров. Ранее директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов заявил, что крупное предприятие из Свердловской области планирует финансировать создание колледжа в одной из республик СНГ, чтобы решить проблему дефицита кадров. Он подчеркнул, что привлечение иностранцев — один из вариантов решения проблемы. «Самостоятельно ни Свердловской области, ни России в целом проблему не решить. Внутри страны просто нет столько девятиклассников, сколько требуется для рынка труда. Число вузов превысило число средних профессиональных учебных заведений, ближайшие пять лет рабочих у нас не будет», — полагает директор департамента.