Свердловчанам рассказали, в каких сферах легче всего найти работу

Представители свердловского бизнеса уже давно бьют тревогу из-за нехватки кадров. Ранее директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов заявил, что крупное предприятие из Свердловской области планирует финансировать создание колледжа в одной из республик СНГ, чтобы решить проблему дефицита кадров. Он подчеркнул, что привлечение иностранцев — один из вариантов решения проблемы. «Самостоятельно ни Свердловской области, ни России в целом проблему не решить. Внутри страны просто нет столько девятиклассников, сколько требуется для рынка труда. Число вузов превысило число средних профессиональных учебных заведений, ближайшие пять лет рабочих у нас не будет», — полагает директор департамента.