Новую ГЭС хотят построить на омском Иртыше

Глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев объявил о начале переговоров с российской стороной.
Плотина, изначально задуманная под названием Булакская ГЭС еще во времена СССР, будет расположена ниже Шульбинской ГЭС. Эколог Сергей Костарев считает, что строительство новой плотины не снизит уровень Иртыша, а наоборот, может увеличить его в летние месяцы. Планируется, что новая ГЭС станет контррегулирующей для Шульбинской, способствуя устойчивости в уровне воды и увеличению объема в реке.
В случае успеха договоренностей между Россией и Казахстаном, энергетический проект также может положительно повлиять на уровень воды в Омске.