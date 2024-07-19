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Новую ГЭС хотят построить на омском Иртыше

Власти Казахстана планируют строительство новой ГЭС на реке Иртыш в Омской области.

Глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев объявил о начале переговоров с российской стороной.

Плотина, изначально задуманная под названием Булакская ГЭС еще во времена СССР, будет расположена ниже Шульбинской ГЭС. Эколог Сергей Костарев считает, что строительство новой плотины не снизит уровень Иртыша, а наоборот, может увеличить его в летние месяцы. Планируется, что новая ГЭС станет контррегулирующей для Шульбинской, способствуя устойчивости в уровне воды и увеличению объема в реке.

В случае успеха договоренностей между Россией и Казахстаном, энергетический проект также может положительно повлиять на уровень воды в Омске.

энергетика