Новую ГЭС хотят построить на омском Иртыше

Плотина, изначально задуманная под названием Булакская ГЭС еще во времена СССР, будет расположена ниже Шульбинской ГЭС. Эколог Сергей Костарев считает, что строительство новой плотины не снизит уровень Иртыша, а наоборот, может увеличить его в летние месяцы. Планируется, что новая ГЭС станет контррегулирующей для Шульбинской, способствуя устойчивости в уровне воды и увеличению объема в реке.