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В Омск завезли опасные фрукты из Узбекистана

Нектарины и абрикосы были заражены вредителями.

Источник: Om1.ru

В Омске завезли фрукты с карантинными вредителями. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Омской области.

Сообщается, что в июле при проведении карантинного фитосанитарного контроля сотрудники ведомства выявили три случая заражения восточной плодорожкой. Обнаружены две партии опасныз нектаринов и одна партия абрикосов общей массой свыше семи тонн.

Отмечается, что после обработки и уничтожения насекомых, а также проведения лабораторных анализов, подтверждающих безопасность плодов, фрукты были допущены к продаже.

Ранее мы писали, что 19 июля сильнейший ливень вновь повторится в Омске. В случае возникновения ЧС и аварий, омичам следует оперативно информировать об этом по телефонам: 01, 8 (3812) 25−83−26, 8 (3812) 44−91−00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78−78−78.