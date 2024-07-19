В Омск завезли опасные фрукты из Узбекистана

В Омске завезли фрукты с карантинными вредителями. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Омской области.
Сообщается, что в июле при проведении карантинного фитосанитарного контроля сотрудники ведомства выявили три случая заражения восточной плодорожкой. Обнаружены две партии опасныз нектаринов и одна партия абрикосов общей массой свыше семи тонн.
Отмечается, что после обработки и уничтожения насекомых, а также проведения лабораторных анализов, подтверждающих безопасность плодов, фрукты были допущены к продаже.
Ранее мы писали, что 19 июля сильнейший ливень вновь повторится в Омске. В случае возникновения ЧС и аварий, омичам следует оперативно информировать об этом по телефонам: 01,