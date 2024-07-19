«Беларусбанк» предупредил про закрытие счетов некоторых клиентов. Подробности рассказали в пресс-службе финансового учреждения.
В сообщении сказано, что 22 и 23 июля банк проинформирует клиентов через рассылку SMS-сообщение, связанных с планируемым закрытием счетов, по которым в течение года нет операций. В пресс-службе напомнили, что, согласно условиям договора об использовании карточки, банк может в одностороннем порядке закрыть счет при единовременном соблюдении следующих условий.
Так, это может быть сделано, если по счету в течение года, не включая срока наложения ареста, приостановления операций по счету, отсутствует движение, за исключением зачисления дохода, который начислен на средства, хранящиеся на счете.
Также это может быть сделано, если срок банковской карты истек и в том случае, если остаток денежных средств на счете по истечении названного периода меньше 0,5 базовой величины, или 20 рублей по состоянию на 19 июля 2024 года.
В банке сказали, что в случае необходимости дальнейшего использования счета, следует в срок до 30 рабочих дней после получения SMS, прийти в отделение банка с документом, который удостоверяет личность, для осуществления операции по счеты.
«В ином случае по истечении 30 рабочих дней с момента направления банком SMS-сообщения счет будет закрыт», — уточнили в «Беларусбанке».
Говорится, что остаток денежных средств при их наличии по закрытии счета можно получить при обращении в отделение банка с документом, удостоверяющим личность.