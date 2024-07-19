Зарплаты металлургов в Петербурге превысили доход айтишников на 9 тысяч рублей

Вырос и спрос на специалистов в данной области. За год вакансий для металлургов стало на 24 процента больше. К слову, этот тренд отмечается не только в Северной столице, а по всей России — востребованность в таких специалистах за год увеличилась на 21 процент. А чтобы завлечь к себе работников, компании не только поднимают зарплаты, но еще и предлагают оформление ДМС, путевки в санатории, оплату лечения и спорта, развозку от дома до работы и обратно, помощь с переездом для иногородних и другое.