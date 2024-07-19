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Зарплаты металлургов в Петербурге превысили доход айтишников на 9 тысяч рублей

Спрос на металлургов в Петербурге вырос на 24 процента за год.

Источник: Комсомольская правда

Предлагаемые зарплаты для металлургов в Петербурге превысили доход IT-специалистов более чем на девять тысяч рублей. В целом же работодатели Северной столицы обещают платить металлургам от 80 до 137,9 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса hh.ru.

— За год зарплаты в металлургической отрасли Петербурга выросли на 11,4 тысячи рублей, достигнув 91,5 тысячи рублей в среднем. Для сравнения: в IT-сфере в среднем предлагают 81,6 тысячи рублей, — указали аналитики.

Вырос и спрос на специалистов в данной области. За год вакансий для металлургов стало на 24 процента больше. К слову, этот тренд отмечается не только в Северной столице, а по всей России — востребованность в таких специалистах за год увеличилась на 21 процент. А чтобы завлечь к себе работников, компании не только поднимают зарплаты, но еще и предлагают оформление ДМС, путевки в санатории, оплату лечения и спорта, развозку от дома до работы и обратно, помощь с переездом для иногородних и другое.