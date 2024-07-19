В Омской области ускоряется инфляция

В Центробанке назвали несколько причин. Спрос на некоторые товары и услуги продолжил увеличиваться, а производители и поставщики по-прежнему переносили в цены растущие издержки. Так, например, в июне цены на подсолнечное масло росли быстрее, чем месяцем ранее. Это связано с тем, что у производителей выросли издержки на оплату труда, сырье и упаковку. В итоге предприятия переносили их в стоимость продукции. Также в июне выросли цены на шоколадные конфеты. Неурожай какао-бобов в странах-поставщиках привел к увеличению стоимости сырья на мировом рынке, что, в свою очередь, сказалось на издержках кондитерских фабрик.
«Омичи скорее всего заметили, что в июне выросли цены на автозаправках. Ситуация, которая сложилась в рознице, связана с ростом цен на топливо на оптовом рынке. Поэтому бензин популярных марок АИ-92 и АИ-95 в прошлом месяце подорожал сильнее в годовом выражении, чем в мае», — объясняет управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.
Он также добавил, что цены на строительные материалы тоже росли в июне быстрее, чем в прошлом месяце. Это связано с тем, что вырос спрос на них, поскольку в регионе высокими темпами строят частные дома и омичи делают в них ремонт.