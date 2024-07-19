В Иркутской области планируют создать биржу труда для студентов-медиков

— Сегодня около 10% работающих в ночную смену в медучреждениях — это студенты. В нашем учреждении активно развивается система наставничества. У нас есть база научного центра, новые технологии лечения, мы планируем открыть два новых отделения, поэтому нам важно иметь собственный кадровый резерв, студентов, которые в будущем придут к нам работать и будут оказывать помощь нашим пациентам, — сказал главврач детской больницы Юрий Козлов.