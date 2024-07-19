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В Иркутской области планируют создать биржу труда для студентов-медиков

Ежегодно от 150 до 180 студентов готовы работать в больницах области.
Источник: Законодательное Собрание Иркутской области

В Иркутской государственной областной детской клинической больнице прошла встреча председателя Законодательного собрания Александра Ведерникова со студентами, работающими в медицинских отрядах младшим и средним персоналом. Было вынесено предложение о разработке специальной бирже труда, которая будет включать в себя список студентов-медиков с указанием их специальности и предполагаемого района, в котором они бы хотели работать. Об этом КП-Иркутск сообщили в Законодательном собрании Иркутской области.

— Сегодня около 10% работающих в ночную смену в медучреждениях — это студенты. В нашем учреждении активно развивается система наставничества. У нас есть база научного центра, новые технологии лечения, мы планируем открыть два новых отделения, поэтому нам важно иметь собственный кадровый резерв, студентов, которые в будущем придут к нам работать и будут оказывать помощь нашим пациентам, — сказал главврач детской больницы Юрий Козлов.

В Иркутской области ежегодно готово работать от 150 до 180 студентов медицинских учреждений. Для привлечения ребят из других городов и посёлков предложили ввести бесплатное питание на смене и предоставить жилье.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на личном приёме у губернатора побывали жители Маркова.

Как писал сайт KP.RU, в Госдуме предложили запретить «тапать» хомяка в игре Hamster Kombat.

медицина