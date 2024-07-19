В Самарской области металлурги стали получать больше айтишников

Помимо этого, серьезно увеличилось и количество вакансий в отрасли «Металлургия, металлообработка». Многие предприятия регулярно входят в число лучших работодателей страны. Они создают отличные условия для своих сотрудников, предлагая не только высокие зарплаты, но и дополнительные бонусы, такие как ДМС, транспортировка, путевки в санатории, подарки для детей, оплату спорта и лечения.