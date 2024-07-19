В Казахстане выросла добыча природного газа

Розничная цена природного газа, транспортируемого по распределительным сетям, составила 30,2 тг за 1 куб. м, сжиженного — 170,4 тг за кг. Что же касается сжиженного газа в баллонах, цена за баллон 50 литров составила 4 тыс. тг. Среди крупных городов РК самая высокая стоимость природного газа была зафиксирована в Шымкенте (35,9 тг за 1 куб. м), самая низкая — в Атырау (7,1 тг). Сжиженный газ, транспортируемый по распределительным сетям, дороже всего обходился в Караганде (261 тг за кг), дешевле всего — в Семее (142 тг). В свою очередь, самая высокая цена на сжиженный газ в баллонах была зафиксирована в Конаеве (5,4 тыс. тг за 50 литров), самая низкая — в Кызылорде (2,6 тыс. тг).