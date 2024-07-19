Плату за проезд в автобусах Алматы повысят на 20 тенге

На заседании комиссии по коммунальной инфраструктуре, энергетике, водоснабжению и городской мобильности депутаты рассмотрели вопрос согласования единого тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городских сообщениях, а именно повышение тарифа на 20 тенге (120 тенге), сообщает пресс-служба маслихата Алматы.
По информации руководителя управления городской инфраструктуры Сагындыка Телибаева, в Алматы работают 22 частных и 1 коммунальный автобусный парк, ежедневно выпуская 2468 автобусов и троллейбусов. Пассажиропоток составляет 1,5 млн человек в сутки. Однако ежедневные поступления не покрывают всех затрат перевозчиков, что приводит к:
- Несвоевременному ремонту техники;
- Задержкам в приобретении запасных частей;
- Нарушениям регулярности на маршрутах;
- Оттоку водительского состава;
- Покрытию расходов перевозчиками из собственных средств;
- Отсутствию возможностей для развития сферы.
Несмотря на ежегодный рост цен на автобусы, запчасти, неотложные расходы и зарплаты водителей, средний возраст автобусов составляет три года при нормативном сроке эксплуатации 7 лет.
Повышение тарифа до 120 тенге позволит:
- Своевременный ремонт техники;
- Своевременное приобретение запасных частей;
- Улучшение регулярности на маршрутах;
- Привлечение и удержание водителей;
- Снижение финансовой нагрузки на перевозчиков;
- Развитие сферы с учетом потребностей пассажиров.
Члены комиссии также рассмотрели вопрос согласования тарифов на регулярные социально значимые перевозки пассажиров. При повышении тарифа до 120 тенге экономия субсидий в 2024 году составит 7 млрд тенге.