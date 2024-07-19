Плату за проезд в автобусах Алматы повысят на 20 тенге

По информации руководителя управления городской инфраструктуры Сагындыка Телибаева, в Алматы работают 22 частных и 1 коммунальный автобусный парк, ежедневно выпуская 2468 автобусов и троллейбусов. Пассажиропоток составляет 1,5 млн человек в сутки. Однако ежедневные поступления не покрывают всех затрат перевозчиков, что приводит к: