Капитан теплохода — до 200 тысяч: названы самые «дорогие» вакансии июля в Красноярском крае

В июле в крае ищут директора в зерновую компанию, капитана теплохода, шеф-повара, инженера систем электроснабжения и врача-рентгенолога.
Самой доходной в этом месяце стала вакансия коммерческого директора в Сибирскую зерновую компанию — специалист может заработать от 200 тыс. рублей. Обязателен опыт реализации зерна, наличие собственной клиентской базы, высшее экономическое образование, опыт работы в В2В-продажах и наличие руководящего опыта. Знание иностранных языков будет преимуществом: в планах командировки по России и миру.
До 200 тыс. рублей может получать капитан теплохода. Необходимо наличие диплома и опыт работы на теплоходе СТ-700. Столько же обещают платить шеф-повару в ресторане-пивоварне. Нужно организовать бесперебойную работу кухни и управлять командой, разрабатывать новые предложения и техническую документацию, а также контролировать соблюдение технологических процессов и качества отдачи блюд. У шеф-повара должно быть профильное образование и опыт работы от двух лет. График работы 5/2, есть бонусы и стажировки.
На зарплату в 140 тыс. рублей может рассчитывать главный ревизор в РЖД. В обязанности входит проведение проверок закупочной деятельности и управления имуществом подразделений компании, а также формирование планов мероприятий по устранению выявленных нарушений. Необходимо высшее экономическое образование, переподготовка в области закупочной деятельности и управления имуществом. Работодатель предлагает ДМС, ежегодную индексацию оплаты труда, льготные и бесплатные железнодорожные билеты.
Мастер по ремонту холодильного оборудования может получать до 130 тыс. рублей. В обязанности входит техобслуживание и плановый ремонт оборудования, а также оформление документов в соответствии с регламентом сервисного центра. Необходим опыт работы от года. До 120 тыс. рублей готовы платить инженеру-проектировщику систем электроснабжения в компании, которая специализируется на проектной разработке, изготовлении и быстром возведении конструкций для производственных зданий, торговых и офисных центров. Необходимо высшее техническое или строительное образование, знание нормативной, технической документации.
Врач-рентгенолог МРТ в сети диагностических центров может получать на руки от 110 тысяч рублей. У специалиста должно быть высшее медицинское образование и наличие действующего сертификата по специальности «Рентгенология», опыт работы по специальности, умение квалифицированно и своевременно составить описание рентгенологического исследования на магнитно-резонансном томографе Philips Achieva 1,5 Т, а также 3.0 Т.