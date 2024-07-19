Капитан теплохода — до 200 тысяч: названы самые «дорогие» вакансии июля в Красноярском крае

До 200 тыс. рублей может получать капитан теплохода. Необходимо наличие диплома и опыт работы на теплоходе СТ-700. Столько же обещают платить шеф-повару в ресторане-пивоварне. Нужно организовать бесперебойную работу кухни и управлять командой, разрабатывать новые предложения и техническую документацию, а также контролировать соблюдение технологических процессов и качества отдачи блюд. У шеф-повара должно быть профильное образование и опыт работы от двух лет. График работы 5/2, есть бонусы и стажировки.