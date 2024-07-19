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Аэропорт Минска работает штатно

Аэропорт Минска работает штатно, сбоев в программном обеспечении нет.

МИНСК, 19 июл — РИА Новости. Национальный аэропорт «Минск» работает в штатном режиме, компьютерных сбоев в его системах не наблюдается, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе аэропорта.

«Аэропорт и все ключевые системы Национального аэропорта “Минск” работают в штатном режиме», — отметили в пресс-службе. Там подчеркнули, что «никаких сбоев нет».

Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.