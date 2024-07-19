МАРТ выявил нарушения в работе объектов по оказанию ритуальных услуг

В целях контроля за ценообразованием и соблюдением законодательства в сфере бытового обслуживания населения МАРТ на постоянной основе проводит контрольно-аналитические мероприятия. Так, проведен мониторинг 60 объектов (48 субъектов), реализующих ритуальные товары и оказывающих работы (услуги) по погребению.



По результатам мониторинга МАРТ выдал 41 рекомендацию по устранению нарушений пунктов правил бытового обслуживания потребителей, утвержденных постановлением Совета Министров от 14 декабря 2004 года № 1590. Привлечено к административной ответственности два хозяйствующих субъекта за превышение предельных максимальных торговых надбавок на отдельные товары (платье, комплект женского белья, костюм мужской и др.), реализуемые в ритуальном магазине.



«Типичными нарушениями у таких субъектов являются отсутствие либо неполное размещение информации об исполнителе и оказываемых услугах на входных дверях или фасаде объекта бытового обслуживания, на бейдже и (или) одежде работника исполнителя, непосредственно обслуживающего потребителей, а также о тарифах на оказываемые бытовые услуги в удобном для обозрения потребителем месте», — отметили в МАРТ.