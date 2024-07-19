В Новосибирске наказали УК, увеличившую тариф без ведома жителей

Более того, против директора по тарифному регулированию возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Ему грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.