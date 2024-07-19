В Новосибирске наказали УК, увеличившую тариф без ведома жителей

После обращения жителей прокуроры Кировского района Новосибирска проверили организацию, управляющую многоквартирным домом по адресу Немировича-Данченко, 123. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.
— Установлено, что организация незаконно увеличила размер тарифа за содержание жилья в отсутствие решения общего собрания собственников дома, — уточнили в ведомстве.
В этой связи, прокурор внес представление в управляющую компанию. В итоге жителям дома произвели перерасчет на сумму свыше 55 тысяч рублей.
Более того, против директора по тарифному регулированию возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Ему грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что прокуроры начали разбирательство по факту неправомерных действий председателя ТСЖ, в ведомстве которого находился один из домов в Ленинском районе.
Как выяснилось, глава ТСЖ забирал себе деньги жильцов, которые предназначались для оплаты отопления. Таким образом нарушитель получил он новосибирцев несколько миллионов рублей.