ЕКАД расширят до шести полос

Движение по ЕКАД было открыто 8 сентября 2022 года. В церемонии принимал участие президент РФ Владимир Путин. В этот день дорожное кольцо вокруг Екатеринбурга, которое планировали еще с 1970-х, официально замкнулось. Губернатор Евгений Куйвашев позднее рассуждал о строительстве ЕКАД-2 — более широкого кольца, которое объединит города Екатеринбургской агломерации.