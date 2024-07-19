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ЕКАД расширят до шести полос

Участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) от Пермского тракта до поселка Медного расширят до шести полос уже к концу 2024 года. Как сообщили в правительстве Свердловской области, работы будут закончены досрочно.

Готовность дороги сейчас составляет 57%. Рабочие завершают укладку асфальта, на участке установлено 90% опор освещения и 71% ограждений. Планировалось, что работы будут закончены только в декабре 2025 года, но подрядчики обещают расширить трассу уже в ближайшие месяцы.

Сейчас на пути от Пермского тракта до Медного действуют четыре полосы. С расширением участка все Южное полукольцо ЕКАД станет шестиполосным. На обновленном отрезке появятся стоянка и современная площадка для отдыха водителей.

Расширение обхода Екатеринбурга значимо для скорого появления трассы «Восток», которая соединит столицу Урала с Москвой и Казанью. Автомагистраль планируют запустить до конца 2024-го.

Движение по ЕКАД было открыто 8 сентября 2022 года. В церемонии принимал участие президент РФ Владимир Путин. В этот день дорожное кольцо вокруг Екатеринбурга, которое планировали еще с 1970-х, официально замкнулось. Губернатор Евгений Куйвашев позднее рассуждал о строительстве ЕКАД-2 — более широкого кольца, которое объединит города Екатеринбургской агломерации.