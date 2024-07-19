ЕКАД расширят до шести полос

Готовность дороги сейчас составляет 57%. Рабочие завершают укладку асфальта, на участке установлено 90% опор освещения и 71% ограждений. Планировалось, что работы будут закончены только в декабре 2025 года, но подрядчики обещают расширить трассу уже в ближайшие месяцы.
Сейчас на пути от Пермского тракта до Медного действуют четыре полосы. С расширением участка все Южное полукольцо ЕКАД станет шестиполосным. На обновленном отрезке появятся стоянка и современная площадка для отдыха водителей.
Расширение обхода Екатеринбурга значимо для скорого появления трассы «Восток», которая соединит столицу Урала с Москвой и Казанью. Автомагистраль планируют запустить до конца 2024-го.
Движение по ЕКАД было открыто 8 сентября 2022 года. В церемонии принимал участие президент РФ Владимир Путин. В этот день дорожное кольцо вокруг Екатеринбурга, которое планировали еще с 1970-х, официально замкнулось. Губернатор Евгений Куйвашев позднее рассуждал о строительстве ЕКАД-2 — более широкого кольца, которое объединит города Екатеринбургской агломерации.