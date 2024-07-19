Глобальные сбои в работе Microsoft обошли стороной аэропорты Узбекистана

В Uzbekistan Airports сделали заявления в связи с глобальным IT сбоем, из-за которого авиакомпании, медиа, банки в разных странах сообщили о проблемах с работой устройств, работающих на системе Windows.
Сообщается, что на данный момент все аэродромы в Узбекистане продолжают работать на вылет и прилет в штатном режиме. В случае сбоев программного обеспечения по регистрации пассажиров у авиакомпаний, Uzbekistan Airports готов предложить авиаперевозчикам свою систему регистрации в качестве альтернативы.