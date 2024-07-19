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Глобальные сбои в работе Microsoft обошли стороной аэропорты Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Глобальные сбои в работе Microsoft не затронули деятельность международных аэропортов Узбекистана, передает корреспондент Podrobno.uz.

В Uzbekistan Airports сделали заявления в связи с глобальным IT сбоем, из-за которого авиакомпании, медиа, банки в разных странах сообщили о проблемах с работой устройств, работающих на системе Windows.

Сообщается, что на данный момент все аэродромы в Узбекистане продолжают работать на вылет и прилет в штатном режиме. В случае сбоев программного обеспечения по регистрации пассажиров у авиакомпаний, Uzbekistan Airports готов предложить авиаперевозчикам свою систему регистрации в качестве альтернативы.