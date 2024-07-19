Бензин подорожал в Омске

Годовая инфляция ускорилась с 7,90% до 8,64% за последний месяц.
По данным Омского отделения Банка России, уровень инфляции в регионе все же ниже, чем в среднем по Сибири, однако остаётся выше, чем в России в целом. Сильнее всего растут цены на услуги, что обусловлено повышенным спросом на авиабилеты и аренду жилья. Граждане замечают, что затраты на топливо также значительно возросли, что отразилось на ценах на автозаправках.
Напомним, ранее мы писали, что эксперты считают, что строительство частных домов влияет на инфляцию в Омской области.