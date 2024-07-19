Бензин подорожал в Омске

По данным Омского отделения Банка России, уровень инфляции в регионе все же ниже, чем в среднем по Сибири, однако остаётся выше, чем в России в целом. Сильнее всего растут цены на услуги, что обусловлено повышенным спросом на авиабилеты и аренду жилья. Граждане замечают, что затраты на топливо также значительно возросли, что отразилось на ценах на автозаправках.