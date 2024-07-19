Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей

Графики размещены на официальном сайте предприятия и на страничках компании в соцсетях. В случае их нарушений потребителей просят сообщать об этом на телефон «горячей линии»: 8 800 506−00−12 и 0 800 506−00−12 , в чат-бот в мессенджере Telegram, или по СМС на номер +7 978 993−69−51 , с указанием точного адреса и краткого описания проблемы. Кроме того, открыты дополнительные телефонные линии: 8 800 777−12−71 , 0 800 777−12−71 и +7 978 535 35 35.