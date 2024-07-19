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Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. В Крыму реконструируют малые трансформаторные подстанции для увеличения их мощности. Об этом в пятницу сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Больших электроподстанций достаточно — здесь проблем нет. А вот малые, где мощность трансформаторных подстанций ограничена, — там планируется реконструкция», — сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».

По словам руководителя республики, сейчас частично программа уже реализуется, наибольшие объемы работ в этой связи проводятся в Симферопольском районе.

«Движемся по нескольких районам. Только в этом году в Симферопольском районе поменяли более 300 подстанций. В целом, к сожалению, все вопросы с “Крымэнерго” пока мы не отшлифовали», — констатировал Аксенов.

Из-за перегрузок в энергосистеме на Юге России компания «Крымэнерго» перешла в режим повышенной готовности, сообщалось ранее. В Крыму действуют веерные графики отключения электроэнергии.

Графики размещены на официальном сайте предприятия и на страничках компании в соцсетях. В случае их нарушений потребителей просят сообщать об этом на телефон «горячей линии»: 8 800 506−00−12 и 0 800 506−00−12, в чат-бот в мессенджере Telegram, или по СМС на номер +7 978 993−69−51, с указанием точного адреса и краткого описания проблемы. Кроме того, открыты дополнительные телефонные линии: 8 800 777−12−71, 0 800 777−12−71 и +7 978 535 35 35.

энергетика