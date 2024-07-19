Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей

«Больших электроподстанций достаточно — здесь проблем нет. А вот малые, где мощность трансформаторных подстанций ограничена, — там планируется реконструкция», — сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».
По словам руководителя республики, сейчас частично программа уже реализуется, наибольшие объемы работ в этой связи проводятся в Симферопольском районе.
«Движемся по нескольких районам. Только в этом году в Симферопольском районе поменяли более 300 подстанций. В целом, к сожалению, все вопросы с “Крымэнерго” пока мы не отшлифовали», — констатировал Аксенов.
Из-за перегрузок в энергосистеме на Юге России компания «Крымэнерго» перешла в режим повышенной готовности, сообщалось ранее. В Крыму действуют веерные графики отключения электроэнергии.
Графики размещены на официальном сайте предприятия и на страничках компании в соцсетях. В случае их нарушений потребителей просят сообщать об этом на телефон «горячей линии»: