Врио губернатора Самарской области в ходе заседания областного правительства 19 июля 2024 года подписал проект закона об установлении новой величины регионального стандарта ЖКХ с 1 июля. Как отметила врио министра социально-демографической и семейной политики региона Регина Воробьева, пересмотр стандарта связан с увеличением тарифов за коммунальные услуги с 1 июля 2024 года (за исключением платы за вывоз мусора и капремонт). Он будет применяться для расчета мер соцподдержки при оплате за коммунальные услуги.
В 2024 году на предоставление соответствующих мер соцподдержки предусмотрено 625 млн рублей.
Она добавила, что средний размер субсидии составит 1824 рубля. Такую поддержку получат 17260 семей.
Согласно проекту документа, в Самаре с 1 июля 2024 года средняя стоимость платы за жилое помещение и коммунальные услуги для семьи из 3 человек и более, которые не обязаны платить за капремонт, составит 3276 рублей с человека, для семьи из двух человек — 3590 рублей, для одиноко проживающего — 4738 рублей.
Для тех, кто платит за капремонт, сумма регстандарта услуг ЖКХ немного выше — 3455, 3798 и 5066 рублей с человека соответственно.
Для Тольятти средняя стоимость платы за жилое помещение и коммунальные услуги для семьи из 3 человек и более, которые не обязаны платить за капремонт, составит 2669 рублей с человека, для семьи из двух человек — 2946 рублей, для одиноко проживающего — 3963 рублей.
Для тех, кто платит за капремонт, сумма регстандарта услуг ЖКХ составит 2848, 3154 и 4291 рубль с человека соответственно.