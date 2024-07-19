Согласно проекту документа, в Самаре с 1 июля 2024 года средняя стоимость платы за жилое помещение и коммунальные услуги для семьи из 3 человек и более, которые не обязаны платить за капремонт, составит 3276 рублей с человека, для семьи из двух человек — 3590 рублей, для одиноко проживающего — 4738 рублей.