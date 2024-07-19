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В омских маршрутках и пригородных автобусах выросла стоимость проезда

На некоторых маршрутах она сравнялась с ценами на проезд в общественном транспорте.

Источник: Om1.ru

На некоторых омских маршрутах выросла стоимость проезда.

По данным сайта «Электронная транспортная карта», изменения в ценах случились:

  • на маршрутках № 335, 415, 425 — 40 рублей наличными;
  • на пригородных автобусах № 122, 144, 156, 160, 173, 174, 190, 214, 903 и 910 — 40 рублей наличными в пределах города;
  • на автобусах № 72 и 89 — 38 рублей наличными;
  • на автобусе № 55 — 35 рублей наличными.

Отметим, что картой во всех случаях проезд будет стоить 35 рублей.

Также добавим, что в муниципальном общественном транспорте повышение стоимости проезда сразу на 10 рублей случилось ещё 1 июля. Теперь билет стоит 40 рублей наличными и 35 рублей банковской картой.